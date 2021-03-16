Чемпионку России по лыжному фристайлу задержали с героином на Рублевском шоссе
Россия, Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий
Чемпионка России по лыжному фристайлу Анна Орловская попалась на хранении тяжелых наркотиков. Спортсменку задержали полицейские на Рублевском шоссе. При себе у нее находились семь свертков с героином. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что свертки с героином 26-летняя лыжница купила накануне у неизвестного драгдилера. Девушка планировала подзаработать, сбыв наркотики по более выгодной цене. Однако ее планы нарушили правоохранители.
Читайте также: Обвинение попросило для столичного полицейского, расстрелявшего коллег в метро, 22 года колонии