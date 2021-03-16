Чемпионку России по лыжному фристайлу задержали с героином на Рублевском шоссе

Фото: vk / Анна Орловская

Россия, Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий

Чемпионка России по лыжному фристайлу Анна Орловская попалась на хранении тяжелых наркотиков. Спортсменку задержали полицейские на Рублевском шоссе. При себе у нее находились семь свертков с героином. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что свертки с героином 26-летняя лыжница купила накануне у неизвестного драгдилера. Девушка планировала подзаработать, сбыв наркотики по более выгодной цене. Однако ее планы нарушили правоохранители.

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