Экс-участницу «Пацанок» Диану Субботину задержали с наркотиками в бюстгальтере

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Россия, Москва, улица Казакова Карта всех событий

Участница телепроекта «Пацанки» Диана Субботина попалась на хранении наркотического средства в Москве. Об этом в понедельник, 15 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицейские задержали 26-летнюю Субботину в воскресенье, 14 марта, на улице Казакова. Во время осмотра у девушки обнаружили два пакета с порошкообразным веществом. Один из них она прятала в шапке, второй — в бюстгальтере. Экспертиза показала, что вещество содержало наркотик мефедрон.

В отношении «пацанки» возбудили дело по статье «Хранение наркотиков». Девушку отпустили под подписку о невыезде.

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