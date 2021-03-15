Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Появились кадры с места аварии на Ленинском проспекте
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Появились кадры с места аварии на Ленинском проспекте

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Ленинский проспект, 156 Карта всех событий

Автомобилист не справился с управлением и протаранил отбойник на Ленинском проспекте. Кадры с места аварии появились в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение из-за ДТП затруднено на 2,4 километра в сторону области, уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в районе дома 156. По данным «Вечерней Москвы», в аварии погиб один человек. На место инцидента прибыли оперативные службы.

Читайте также: СК устанавливает обстоятельства смерти девочки со следами укусов на западе Москвы

аварияДТПпострадавшие
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время, когда вредители выходят из зимней спячки

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Когда меньшинство диктует свою волю

Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте