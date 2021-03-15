Появились кадры с места аварии на Ленинском проспекте

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ленинский проспект, 156 Карта всех событий

Автомобилист не справился с управлением и протаранил отбойник на Ленинском проспекте. Кадры с места аварии появились в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение из-за ДТП затруднено на 2,4 километра в сторону области, уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в районе дома 156. По данным «Вечерней Москвы», в аварии погиб один человек. На место инцидента прибыли оперативные службы.

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