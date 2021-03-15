Автомобиль врезался в отбойник на западе Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Ленинский проспект, 156 Карта всех событий

Автомобиль врезался в отбойник на территории Западного административного округа столицы. Об этом в понедельник, 15 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что ДТП произошло на Ленинском проспекте, в районе дома 156. По предварительным данным, в аварии погиб один человек.

Подробности инцидента уточняются.

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