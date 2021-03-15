Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Трое взрослых и двое детей погибли в аварии в Свердловской области
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Трое взрослых и двое детей погибли в аварии в Свердловской области

Юлия Курганова

Происшествия

В Свердловской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате погибли пять человек, в том числе двое детей.

Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора. На кадрах видно как легковая машина на большой скорости выезжает на встречную полосу и попадает прямо под грузовой автомобиль.

Водитель и пассажиры легковушки скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Сообщается, что дети, находившиеся на заднем сиденье автомобиля, не были пристегнуты ремнями безопасности.

В настоящее время обстоятельства и причины аварии выясняют сотрудники правоохранительных органов, передает Пятый канал.

Читайте также: Один человек пострадал в аварии на юго-востоке Москвы

Свердловская областьДТПпогибшие
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте