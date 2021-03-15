Трое взрослых и двое детей погибли в аварии в Свердловской области

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Свердловской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате погибли пять человек, в том числе двое детей.

Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора. На кадрах видно как легковая машина на большой скорости выезжает на встречную полосу и попадает прямо под грузовой автомобиль.

Водитель и пассажиры легковушки скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Сообщается, что дети, находившиеся на заднем сиденье автомобиля, не были пристегнуты ремнями безопасности.

В настоящее время обстоятельства и причины аварии выясняют сотрудники правоохранительных органов, передает Пятый канал.

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