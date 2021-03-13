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Один человек пострадал в аварии на юго-востоке Москвы
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Один человек пострадал в аварии на юго-востоке Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, улица Верхние ПоляКарта всех событий

Один человек получил травмы в дорожно-транспортном происшествии в Юго-Восточном административном округе Москвы. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника агентства, авария произошла на пересечении улиц Марьинский Парк и Верхние Поля. Столкнулись автобус и машина такси. Водитель такси оказался заблокирован в машине, мужчина находится в тяжелом состоянии.

На месте ДТП работают представители экстренных служб, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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