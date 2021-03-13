Названо самое аварийное время на дорогах

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Больше всего аварий на российских дорогах происходит по вечерам пятницы и субботы. Об этом говорится в статистических материалах Госавтоинспекции.

По данным ведомства, самое опасное время для автомобилистов — с 17:00 до 19:00. Именно в этот период с начала 2021 года произошло от 658 до 696 автомобильных аварий.

При этом самое спокойное время — с трех часов ночи до шести часов утра. В этот промежуток времени произошло лишь три процента аварий.

В целом с начала года произошло более девяти тысяч ДТП, что на четверть меньше аналогичного периода 2020 года. Около 35 процентов аварий приходится на пятницу (1 693) и субботу (1 442). В остальные дни недели доля аварий не превышает 15 процентов.

Чаще всего люди в ДТП гибнут в пятницу и воскресенье. В целом по сравнению с 2020 годом количество летальных исходов в авариях по пятницам сократилось почти на 12 процентов, а в воскресенье показатель вырос почти на 30 процентов.

Травмы в авариях люди чаще всего получают в пятницу и субботу — от 2 251 до 2 006 случаев соответственно, сообщает ТАСС.

Ранее в Госавтоинспекции назвали самые популярные марки машин среди женщин в Москве.

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