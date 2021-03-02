Количество погибших в ДТП в Москве сократилось в два раза с 2010 года

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Число погибших в ДТП в столице сократилось в два раза с 2010 года. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что благодаря повышению безопасности дорожного движения в городе в течение 10 лет сохранено около 2,5 тысячи жизней.

— Президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос об итогах работы транспортного комплекса в 2020 году и задачах на 2021 год. Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тысяч населения) снизился более чем в два раза: с 6,6 в 2010 году до 2,97 в 2020 году, — говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что столица достигла высокого уровня безопасности дорожного движения и удерживает первое место в РФ по этому показателю. Так, в минувшем году число аварий с пострадавшими сократилось на 14 процентов: с 9,2 тысячи в 2019 году до 7,9 тысячи в 2020 году, передает агентство городских новостей «Москва».

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