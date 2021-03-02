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В ГИБДД назвали самые аварийно опасные в Москве часы и день недели
Фото: moscow-live

В ГИБДД назвали самые аварийно опасные в Москве часы и день недели

Юлия Ямпольская

Транспорт

Столичная Госавтоинспекция считает наиболее аварийно опасным временем суток в городе промежуток между 17:00 и 20:00. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

Отмечается, что анализ показал относительно равномерное распределение показателей аварийности с небольшим возрастанием числа аварий по пятницам. Кроме того, относительно безопасной является первая половина суток. После полудня ДТП происходят значительно чаще, а пик аварийности приходится на период с 17:00 до 20:00.

Помимо этого, сопутствующими факторами такой картины распределения аварийности являются возможное накопление усталости, проявление рассеянности внимания со стороны автомобилистов, а также повышенный трафик в конце трудового дня.

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