Долги россиян по штрафам Госавтоинспекции выросли почти на миллиард рублей

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Долги россиян по штрафам ГИБДД в 2020 году увеличились почти на 1 миллиард рублей. Это следует из статистических материалов Федеральной службы судебных приставов, которые опубликованы в понедельник, 22 февраля.

По состоянию на 1 января 2021 года в производстве находилось свыше 13,6 млн материалов о взыскании штрафов, назначенных ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, на общую сумму более 11,3 миллиарда рублей.

Для сравнения: в начале 2020 года сумма составляла 10,4 миллиарда рублей. Количество исполнительных производств также выросло более чем на 1,5 миллиона рублей.

Соответственно, средняя сумма долга по штрафам ГИБДД превышает 830 рублей. По сравнению с 2019 годом показатель уменьшился на 15 рублей.

В 2020 году ФССП удалось взыскать более 13,7 миллиарда рублей, по сравнению с 2019 годом эта сумма практически не изменилась, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что просроченные долги россиян по автокредитам приблизились к 56 миллиардам рублей.

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