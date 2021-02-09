Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 46 миллиардов рублей взыскали с невыездных должников в России за 2020 год
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Более 46 миллиардов рублей взыскали с невыездных должников в России за 2020 год

Виктория Родимкина

Общество

Судебные приставы за прошлый год взыскали с невыездных должников из России более 46 миллиардов рублей. Об этом говорится в статистических данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

За 2020 год приставы вынесли свыше девяти миллионов постановлений о временном ограничении должников на выезд за пределы страны. На 1 января текущего года в перечне невыездных значились более 3,8 миллиона человек, их общий долг превысил 1,7 триллиона рублей.

— Число невыездных должников на начало 2021 года по сравнению с данными на начало прошлого года увеличилось примерно на 600 тысяч человек, а их суммарный долг — на 300 миллионов рублей, — цитирует сообщение ТАСС.

По данным службы, чаще всего ограничение на выезд за границу применяется к лицам, которые имеют долги по алиментам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги. На начало 2021 года выезжать из страны было запрещено около 539 тысячам алиментщиков. Их общий долг составляет свыше 115,5 миллиарда рублей.

Читайте также: Новый вид кредитов предложили ввести в России

долгсудебные приставыпотребительский кредит
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Байден пугает, а нам не страшно

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

Какую зарплату считать средней по Москве

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Когда твой начальник — дурак

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему у Биркин нет сумки «Биркин»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

США против Китая и России: возможен ли ядерный удар

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Суррогатное материнство: обычная медпомощь или торговля людьми

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Визит для галочки: зачем в Москву приезжал главный европейский дипломат

Все мнения
О проекте