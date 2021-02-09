Более 46 миллиардов рублей взыскали с невыездных должников в России за 2020 год

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Судебные приставы за прошлый год взыскали с невыездных должников из России более 46 миллиардов рублей. Об этом говорится в статистических данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

За 2020 год приставы вынесли свыше девяти миллионов постановлений о временном ограничении должников на выезд за пределы страны. На 1 января текущего года в перечне невыездных значились более 3,8 миллиона человек, их общий долг превысил 1,7 триллиона рублей.

— Число невыездных должников на начало 2021 года по сравнению с данными на начало прошлого года увеличилось примерно на 600 тысяч человек, а их суммарный долг — на 300 миллионов рублей, — цитирует сообщение ТАСС.

По данным службы, чаще всего ограничение на выезд за границу применяется к лицам, которые имеют долги по алиментам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги. На начало 2021 года выезжать из страны было запрещено около 539 тысячам алиментщиков. Их общий долг составляет свыше 115,5 миллиарда рублей.

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