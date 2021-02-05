Новый вид кредитов предложили ввести в России

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Совет Федерации занялся изучением законопроекта, вводящего новый вид кредитов. В случае одобрения инициативы в России появится ссуда на судебные расходы.

Согласно документу, этот вид кредита смогут получить граждане, у которых нет денег на адвоката. Если истец выигрывает дело, он обязуется выплатить кредитору заранее оговоренное вознаграждение.

— Такое партнерство многими экспертами оценивается положительно, поскольку способствует как росту качества рассмотрения судебных споров, так и повышению качества юридических услуг, — приводит «Российская газета» слова члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Олега Цепкина.

Уточняется, что глава комитета верхней палаты парламента Андрей Клишас поручил досконально проработать вопрос судебного финансирования.

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