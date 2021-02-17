Просроченные долги россиян по автокредитам приблизились к 56 миллиардам рублей

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Суммарная просроченная задолженность граждан России достигла 55,9 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Объем просроченных более чем на 90 дней обязательств по автокредитам в 2020 году вырос на 22,6 процента, или 10,3 миллиарда рублей. Число таких просроченных займов увеличилось с 99 тысяч до 113 тысяч.

Как пояснил генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин, увеличение просрочки по автокредитам во многом связано с пандемией коронавирусной инфекции. Это подтверждает тот факт, что в апреле, когда коронавирусные ограничения носили наиболее жесткий характер, число просроченных ссуд выросло сразу на шесть процентов, хотя ранее показатель ежемесячно рос в среднем на 0,1 процента.

Пик неплатежей по автокредитам пришелся на август 2020 года и составил 58,3 миллиарда рублей. Осенью уровень задолженности в этом сегменте колебался в пределах 57 миллиардов рублей, в ноябре резко сократился на один миллиард.

Лагуткин прогнозирует, что в 2021 году динамика по числу дефолтных кредитов будет минимальной, с последующим восстановлением всего авторынка и кредитования в этом направлении, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в 2020 году с невыездных должников в России взыскали более 46 миллиардов рублей.

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