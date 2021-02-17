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Просроченные долги россиян по автокредитам приблизились к 56 миллиардам рублей
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Просроченные долги россиян по автокредитам приблизились к 56 миллиардам рублей

Татьяна Плотникова

Общество

Суммарная просроченная задолженность граждан России достигла 55,9 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Объем просроченных более чем на 90 дней обязательств по автокредитам в 2020 году вырос на 22,6 процента, или 10,3 миллиарда рублей. Число таких просроченных займов увеличилось с 99 тысяч до 113 тысяч.

Как пояснил генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин, увеличение просрочки по автокредитам во многом связано с пандемией коронавирусной инфекции. Это подтверждает тот факт, что в апреле, когда коронавирусные ограничения носили наиболее жесткий характер, число просроченных ссуд выросло сразу на шесть процентов, хотя ранее показатель ежемесячно рос в среднем на 0,1 процента.

Пик неплатежей по автокредитам пришелся на август 2020 года и составил 58,3 миллиарда рублей. Осенью уровень задолженности в этом сегменте колебался в пределах 57 миллиардов рублей, в ноябре резко сократился на один миллиард.

Лагуткин прогнозирует, что в 2021 году динамика по числу дефолтных кредитов будет минимальной, с последующим восстановлением всего авторынка и кредитования в этом направлении, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в 2020 году с невыездных должников в России взыскали более 46 миллиардов рублей.

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