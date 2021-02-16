Приставы изъяли у москвича дорогую иномарку за неоплаченные штрафы

Фото: АГН «Москва»

16 февраля 2021 года столичные судебные приставы отправились в рейд к должнику, который за полтора года задолжал почти 400 тысяч рублей. Корреспондент «ВМ» отправился в рейд вместе с представителями УФССП.

Мы встречаемся во дворе дома № 20 в Вадковском переулке, где живет злостный неплательщик. Около одного из подъездов стоит красный «Ягуар».

— Он и принадлежит нашему «герою», — объясняет судебный пристав-исполнитель Межрайонного отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов № 3 Наталья Напалкова. — В отношении него возбуждено более ста исполнительных производств, по которым он задолжал 321 тысячу рублей штрафа, и еще около 70 тысяч рулей набежало за исполнительские сборы.

В машине лежат уведомления об оплате штрафов, так что владелец авто был в курсе ситуации.

— По каждому производству мы высылаем уведомление по месту прописки нарушителя, — поясняет Наталья Напалкова.

Как добавила женщина, в основном водитель не оплачивал парковку в центре города, есть и штрафы ГИБДД за превышение скорости. Звоним в домофон, однако хозяин квартиры не отвечает. В это время дверь открывает один из жильцов. Мы проходим в подъезд, поднимаемся на пятый этаж, где живет неплательщик. Звоним в дверь. Судебный пристав представляется и поясняет причину прихода.

— Я вижу, что вы с камерами, я не хочу светиться, — поясняет Сергей Назаров (имя и фамилия изменены в целях административного производства — прим. «ВМ»).

— Сейчас ваша машина будет изъята и отправлена на штрафстоянку, — объясняет Наталья Напалкова. — У вас будет десять суток, чтобы оплатить штраф.

Если этого не произойдет, то машина будет отправлена на торги в часть погашения долга. А оставшуюся сумму возвратят владельцу.

Судебный пристав спускается вниз, а представители «Парковочного пространства» вызывают эвакуатор, который приезжает минут через десять. Он грузит машину и увозит ее.

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