Москвичей обяжут выплачивать компенсацию за повреждение деревьев и кустарников

Зимняя аллея / Фото: Анна Быкова

Москвичей начнут штрафовать за повреждение и незаконное уничтожение деревьев и кустарников. Сумма компенсации составит половину от стоимости, направленной на восстановление растений. Документ о данной мере подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что выплата штрафа не освободит нарушителей от административной или уголовной ответственности за содеянное.

Сумма компенсации будет зависеть от данных специально составленной методички. Нарушителям придется возместить стоимость материалов для посадки деревьев, работ по их высадке и уходу за период роста насаждений. Уточняется, что поврежденные растения будут подсчитываться поштучно.

При подсчете также будет учитываться порода растений. Больше всего придется заплатить за хвойные деревья. Среди ценных лиственных пород высокие штрафы будут за вяз, дуб, белую иву, конский каштан, клен и другие, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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