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Более 42 тысяч новогодних елок сдали на вторичную переработку в Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Более 42 тысяч новогодних елок сдали на вторичную переработку в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Свыше 42 тысяч новогодних деревьев сдали на переработку жители Подмосковья по программе «Подари вторую жизнь своей елке» с начала 2021 года. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу министерства ЖКХ региона.

— На данный момент самое большое количество древесины собрано в Сергиево-Посадском кластере — 12,5 тысячи елей и в Рузском кластере — 11,5 тысячи, — уточнил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

По его словам, традиционно наибольшее число новогодних деревьев поступает от граждан в середине экологической акции. Кроме того, исходя из промежуточных результатов, отмечается ежегодный рост вовлеченности людей в данное мероприятие.

Целью акции является увеличение объема вторичной переработки и привлечение граждан к правильной утилизации новогодних елок. Напомним, что елки отправляют на вторичную переработку, где деревья преобразуют в щепу, которую можно использовать для восстановления «хвойного фонда» Подмосковья.

Всего на территории Московской области работают 224 пункта приема деревьев. Акция продлится до 15 февраля.

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