Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Развеяны три популярных мифа про бензин
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Развеяны три популярных мифа про бензин

Анастасия Колоскова

Общество

Эксперты автомобильного портала развеяли три «глупых» мифа про бензин, которые пользовались популярностью у автомобилистов еще с советских времен.

Первый из них: «чем выше октановое число, тем лучше». На самом деле двигатели автомобилей проектируют под топливо с определенной антидетонационной стойкостью и октановое число топлива никак не связано с его качеством.

Еще один миф касается того, что виды бензина с моющими и чистящими присадками вредны для автомобилей, так как они могут снизить компрессию при чистке старого двигателя. На самом деле присадки удаляют нагар из камер сгорания очень медленно и это не станет причиной потери компрессии. А почищенные форсунки, напротив, благотворно скажутся на работе автомобиля.

Согласно третьему мифу, производители автомобилей намеренно рекомендуют использовать бензин с более высоким октановым числом, так как он дороже. На самом деле АИ-92 уже не соответствует требованиям современных экологичных машин, поэтому этот бензин уже не продают в Европе.

В России АИ-92 остается на рынке из-за большого числа старых автомобилей и более низкой стоимости. Уточняется, что разовое использование 92-го вместо рекомендованного 95-го не способно причинить вред автомобилю, а вот постоянное его использование грозит автолюбителю проблемами с двигателем, сообщает «Автовзгляд».

Читайте также: Россияне назвали лучший автомобиль из новинок 2020 года

бензинразвеяли мифавтомобиль
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Все мнения
О проекте