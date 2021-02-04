Развеяны три популярных мифа про бензин

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Эксперты автомобильного портала развеяли три «глупых» мифа про бензин, которые пользовались популярностью у автомобилистов еще с советских времен.

Первый из них: «чем выше октановое число, тем лучше». На самом деле двигатели автомобилей проектируют под топливо с определенной антидетонационной стойкостью и октановое число топлива никак не связано с его качеством.

Еще один миф касается того, что виды бензина с моющими и чистящими присадками вредны для автомобилей, так как они могут снизить компрессию при чистке старого двигателя. На самом деле присадки удаляют нагар из камер сгорания очень медленно и это не станет причиной потери компрессии. А почищенные форсунки, напротив, благотворно скажутся на работе автомобиля.

Согласно третьему мифу, производители автомобилей намеренно рекомендуют использовать бензин с более высоким октановым числом, так как он дороже. На самом деле АИ-92 уже не соответствует требованиям современных экологичных машин, поэтому этот бензин уже не продают в Европе.

В России АИ-92 остается на рынке из-за большого числа старых автомобилей и более низкой стоимости. Уточняется, что разовое использование 92-го вместо рекомендованного 95-го не способно причинить вред автомобилю, а вот постоянное его использование грозит автолюбителю проблемами с двигателем, сообщает «Автовзгляд».

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