Россияне назвали лучший автомобиль из новинок 2020 года

Фото: mos.ru / пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

Российские водители выбрали лучший автомобиль из 16 моделей — новинок 2020 года. На первом месте оказался Land Rover Defender.

Модель британской компании выбрало большинство из 66 тысяч человек, которые приняли участие в голосовании. Данная машина, по мнению россиян, отличается хорошей проходимостью на бездорожье и приятным дизайном.

Второе место занял популярный в России корейский седан Kia K5, следом идет чешский лифтбек Skoda Octavia нового поколения.

В пятерку лидеров также попали электромобиль Audi e-tron и кроссовер Genesis GV80, передает портал «Авто.ру».

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