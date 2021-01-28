Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стала известна самая продаваемая марка автомобилей в 2020 году
Фото: YUYA SHINO

Стала известна самая продаваемая марка автомобилей в 2020 году

Анастасия Волоснова

Общество

В 2020 году самым популярным производителем автомобилей стал японский концерн Toyota. Их машины стали самыми продаваемыми в прошлом году, обогнав Volkswagen. Об этом говорится в отчете на сайте Toyota Motor.

За 2020 год было продано 9,53 миллиона автомобилей Toyota совместно с входящими в группу компаниями Daihatsu Motor и Hino Motors. Концерн занял в рейтинге самых продаваемых машин первое место впервые с 2015 года.

Однако по сравнению с предыдущими годами продажи Toyota снизились впервые за последние десять лет. В 2019 году концерн продал на 11,3 процента больше автомобилей.

Понижение связано с пандемией коронавируса, из-за которой на несколько месяцев закрывались заводы концерна. Отмечается, что уровень производства удалось повысить за счет экономики Китая, которая быстрее других смогла восстановиться после карантина и организовать спрос на автомобили.

Бывший лидирующий производитель автомобилей Volkswagen за 2020 год продал порядка 9,3 миллиона машин. Это на 15,2 процента меньше, чем в 2019 году.

Читайте также: Стартовало тестирование обновленного электрического седана Tesla

автомобиль Toyotaавтомобильрейтинг
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Британские университеты отменяют культуру

Александр Никонов
Александр Никонов

О, дивный новый мир, в котором ничего не скроешь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Библия для гаджетов — новое слово в христианстве

Все мнения
О проекте