Стала известна самая продаваемая марка автомобилей в 2020 году

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В 2020 году самым популярным производителем автомобилей стал японский концерн Toyota. Их машины стали самыми продаваемыми в прошлом году, обогнав Volkswagen. Об этом говорится в отчете на сайте Toyota Motor.

За 2020 год было продано 9,53 миллиона автомобилей Toyota совместно с входящими в группу компаниями Daihatsu Motor и Hino Motors. Концерн занял в рейтинге самых продаваемых машин первое место впервые с 2015 года.

Однако по сравнению с предыдущими годами продажи Toyota снизились впервые за последние десять лет. В 2019 году концерн продал на 11,3 процента больше автомобилей.

Понижение связано с пандемией коронавируса, из-за которой на несколько месяцев закрывались заводы концерна. Отмечается, что уровень производства удалось повысить за счет экономики Китая, которая быстрее других смогла восстановиться после карантина и организовать спрос на автомобили.

Бывший лидирующий производитель автомобилей Volkswagen за 2020 год продал порядка 9,3 миллиона машин. Это на 15,2 процента меньше, чем в 2019 году.

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