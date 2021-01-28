Стартовало тестирование обновленного электрического седана Tesla

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Заказы на модернизированные модели электрокаров Model S Palladium и Model X начали принимать в компании американского предпринимателя Илона Маска Tesla. Об этом сообщает Nation-News.ru.

Зарубежные журналисты заметили обновленный автомобиль Model S Palladium во время тестовых испытаний, которые проводились в Фэрмонте. Причем внешне авто не изменилось. Однако производители утверждают, что дизайнеры вплотную поработали над салоном.

Так, в машине обновили руль — его выполнили в виде штурвала. Пока автомобилисты сомневаются в удобстве данного нововведения.

Обновленная модель способна на одном заряде аккумулятора преодолеть почти 660 километров. Всего за 3,1 секунды автомобиль может разогнаться до сотни километров в час.

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