Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Илон Маск потерял первое место в рейтинге богатейших людей Forbes
Фото: youtube.com

Илон Маск потерял первое место в рейтинге богатейших людей Forbes

Анастасия Волоснова

Звезды

Американский предприниматель Илон Маск потерял первое место в рейтинге богатейших людей планеты журнала Forbes. По информации Forbes Real-Time, за день его состояние сократилось на 13,5 миллиарда и составило 176,2 миллиарда долларов.

Журнал вынес главу компаний SpaceX и Tesla на второе место в рейтинге после основателя Amazon Джеффа Безоса. Состояние последнего Forbes оценил в 182,1 миллиарда долларов.

Третье место в рейтинге занял президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, чей капитал составил 154,6 миллиарда долларов. Четвертое место — основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 121,4 миллиарда долларов, а пятое — основатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием в 94 миллиарда долларов.

Состояние Илона Маска могло уменьшиться на фоне стоимости акций Tesla. Днем ранее они подешевели на 7,8 процента и дошли до отметки в 811,19 доллара, приводит информацию РИА Новости.

Читайте также: Илон Маск пошутил на тему штурма Капитолия

рейтинг ФорбсИлон Маскденьги
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Олег Сыров
Олег Сыров

Что осталось от страны, которой больше нет

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Попробуйте Тоскану на вкус

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Виктория Филатова
Виктория Филатова

Скажи спасибо в День «спасибо»

Все мнения
О проекте