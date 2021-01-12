Илон Маск потерял первое место в рейтинге богатейших людей Forbes

Фото: youtube.com

Американский предприниматель Илон Маск потерял первое место в рейтинге богатейших людей планеты журнала Forbes. По информации Forbes Real-Time, за день его состояние сократилось на 13,5 миллиарда и составило 176,2 миллиарда долларов.

Журнал вынес главу компаний SpaceX и Tesla на второе место в рейтинге после основателя Amazon Джеффа Безоса. Состояние последнего Forbes оценил в 182,1 миллиарда долларов.

Третье место в рейтинге занял президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, чей капитал составил 154,6 миллиарда долларов. Четвертое место — основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 121,4 миллиарда долларов, а пятое — основатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием в 94 миллиарда долларов.

Состояние Илона Маска могло уменьшиться на фоне стоимости акций Tesla. Днем ранее они подешевели на 7,8 процента и дошли до отметки в 811,19 доллара, приводит информацию РИА Новости.

Читайте также: Илон Маск пошутил на тему штурма Капитолия