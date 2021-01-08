Илон Маск пошутил на тему штурма Капитолия

Фото: twitter.com/mfame_guru

Американский предприниматель Илон Маск разместил в своем Twitter шуточный пост, посвященный беспорядкам в центре Вашингтона.

Миллиардер, накануне признанный самым богатым человеком мира, опубликовал снимок одного из самых одиозных захватчиков Капитолия — Джейка Анжели. Сторонник действующего президента США Дональда Трампа позирует в образе шамана-викинга с рогами бизона на голове.

— Вот что происходит, когда отменяют фестиваль Burning Man, — гласит надпись на фото, опубликованном Маском.

Таким образом бизнесмен намекнул, что костюм мужчины как нельзя лучше подходит для этого фестиваля.

Напомним, фестиваль Burning Man, который каждый год проводится в пустыне Блэк-Рок, прославился тем, что его участники приезжают в необычных, доходящих до абсурда костюмах. В завершение мероприятия участники сжигают огромную статую человека.

В 2020 году фестиваль, который обычно проходит в период с последнего понедельника августа до последнего понедельника сентября, был отменен из-за пандемии.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и окружили зал сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание конгресса.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. Также известно, что в результате протестов пострадали более 50 человек. Кроме того, полиция Капитолия подтвердила смерть сотрудника, пострадавшего во время протестов.

Аккаунты действующего президента Америки Дональда Трампа в Twitter и Instagram были временно заморожены из-за его публикаций. В ночь на 8 января он вновь смог разместить сообщение в Twitter после многочасовой блокировки за нарушение правил — Трамп осудил насилие в Капитолии и заявил, что сосредоточится на передаче власти Байдену 20 января.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердил избрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки 7 января.

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