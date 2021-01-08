Илон Маск пошутил на тему штурма Капитолия
Американский предприниматель Илон Маск разместил в своем Twitter шуточный пост, посвященный беспорядкам в центре Вашингтона.
Миллиардер, накануне признанный самым богатым человеком мира, опубликовал снимок одного из самых одиозных захватчиков Капитолия — Джейка Анжели. Сторонник действующего президента США Дональда Трампа позирует в образе шамана-викинга с рогами бизона на голове.
— Вот что происходит, когда отменяют фестиваль Burning Man, — гласит надпись на фото, опубликованном Маском.
Таким образом бизнесмен намекнул, что костюм мужчины как нельзя лучше подходит для этого фестиваля.
January 7, 2021
Напомним, фестиваль Burning Man, который каждый год проводится в пустыне Блэк-Рок, прославился тем, что его участники приезжают в необычных, доходящих до абсурда костюмах. В завершение мероприятия участники сжигают огромную статую человека.
В 2020 году фестиваль, который обычно проходит в период с последнего понедельника августа до последнего понедельника сентября, был отменен из-за пандемии.
Протесты в Вашингтоне
6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и окружили зал сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание конгресса.
СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. Также известно, что в результате протестов пострадали более 50 человек. Кроме того, полиция Капитолия подтвердила смерть сотрудника, пострадавшего во время протестов.
Аккаунты действующего президента Америки Дональда Трампа в Twitter и Instagram были временно заморожены из-за его публикаций. В ночь на 8 января он вновь смог разместить сообщение в Twitter после многочасовой блокировки за нарушение правил — Трамп осудил насилие в Капитолии и заявил, что сосредоточится на передаче власти Байдену 20 января.
Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердил избрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки 7 января.
Читайте также: ФБР объявило награду за сведения о причастных к размещению взрывчатки в Вашингтоне