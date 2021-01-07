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СМИ объявили Илона Маска самым богатым человеком в мире
Фото: NASA / Aubrey Gemignani

СМИ объявили Илона Маска самым богатым человеком в мире

Татьяна Плотникова

Общество

Американский предприниматель, создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, обойдя в этом качестве главу Amazon Джеффа Безоса.

Как подсчитали аналитики телеканала CNBC, после повышения курса акций Tesla на биржевых торгах состояние Маска возросло до 185 миллиардов долларов. Bloomberg, в свою очередь, оценил стоимость активов Маска в 188,5 миллиарда долларов.

При этом состояние Безоса источники оценивают в 184 и 187 миллиардов долларов соответственно.

Маск прокомментировал сообщения о своем новом статусе в комментариях в своем Twitter фразой «Как странно», а затем отметил «Что ж, вернемся к работе».

Ранее был составлен рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes.

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Илон Масксамый богатый человекДжефф Безос
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