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Шестилетняя девочка из России вошла в топ блогеров с самыми высокими доходами
Канал Насти Радзинской называется Like Nastya/ Фото: youtube.com

Шестилетняя девочка из России вошла в топ блогеров с самыми высокими доходами

Юлия Курганова

Общество

Шестилетняя уроженка России Настя Радзинская второй год подряд попадает в список самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube по версии Forbes. Ее доходы за год немного увеличились, но в рейтинге она опустилась с третьей строчки на седьмую.

Доходы Радзинской составили 18,5 миллиона долларов. Общее число просмотров насчитывает 39 миллиардов, а число подписчиков — 190,6 миллиона человек. Это единственный представитель женского пола в топ-10 блогеров видеосервиса.

В прошлом году доходы россиянки были немного меньше — 18 миллионов за год. Тогда на нее были подписаны больше 107 миллионов человек, ее ролики посмотрели 42 миллиарда раз.

Канал Радзинской называется Like Nastya. На видео девочка играет с отцом в конструктор, занимается уборкой и даже рассказывает о том, что такое вирусы. Видео на канале отличаются яркими цветами, эмоциональностью и простым языком, благодаря этому они стали популярными у мировой аудитории малышей, отмечает издание Forbes.

Кроме того, россиянка стала третьим самым популярным ребенком в TikTok с 3 миллионами подписчиков, в следующем году она запустит свою лицензированную программу.

В 2018 году Настя с родителями переехала в США.

Первое место в рейтинге занял Райан Каджи. Ему девять лет, на YouTube он с трехлетнего возраста. В этом году его доходы составили 29,5 миллиона долларов. Он собрал 12,2 миллиарда просмотров при 41,7 миллиона подписчиков. На канале Райана есть видео с научными экспериментами для детей, семейными роликами и обзоры новых игрушек.

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