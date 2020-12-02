Российские исследователи выяснили, кому больше всего доверяет молодежь

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Аналитики международной исследовательской компании составил список российских селебрити, которым больше всего доверяют тинейджеры.

По результатам исследовательской работы оказалось, что российская молодежь больше всего доверяет знаменитостям и блогерам, среди которых оказались: Анастасия Ивлеева, певица Ольга Бузова, телеведущий Иван Ургант, а также интервьюер Юрий Дудь, актеры Александр Петров и Константин Хабенский, передает ФАН.

К слову, самыми популярными ресурсами, пользуясь которыми молодые люди следят за своими кумирами, оказались социальная сеть Instagram, видеохостинг YouTube, а также платформа TikTok.

Напоминаем, что поколение Z (людей, родившихся в период с 2002 по 2005 года - прим.«ВМ») носит название «цифровых аборигенов». Они составляют 25 процентов жителей Земли и 11 процентов населения России. Их отличительная особенность – это активное пользование интернетом. Представители данного поколения сидят в интернете около пяти часов в день, а информация, которую они чаще всего ищут во Всемирной паутине, связана с музыкой.

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