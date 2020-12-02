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Российские исследователи выяснили, кому больше всего доверяет молодежь
Фото: instagram.com/_agentgirl_

Российские исследователи выяснили, кому больше всего доверяет молодежь

Захар Чайченко

Общество

Аналитики международной исследовательской компании составил список российских селебрити, которым больше всего доверяют тинейджеры.

По результатам исследовательской работы оказалось, что российская молодежь больше всего доверяет знаменитостям и блогерам, среди которых оказались: Анастасия Ивлеева, певица Ольга Бузова, телеведущий Иван Ургант, а также интервьюер Юрий Дудь, актеры Александр Петров и Константин Хабенский, передает ФАН.

К слову, самыми популярными ресурсами, пользуясь которыми молодые люди следят за своими кумирами, оказались социальная сеть Instagram, видеохостинг YouTube, а также платформа TikTok.

Напоминаем, что поколение Z (людей, родившихся в период с 2002 по 2005 года - прим.«ВМ») носит название «цифровых аборигенов». Они составляют 25 процентов жителей Земли и 11 процентов населения России. Их отличительная особенность – это активное пользование интернетом. Представители данного поколения сидят в интернете около пяти часов в день, а информация, которую они чаще всего ищут во Всемирной паутине, связана с музыкой.

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