Так и манит заглянуть. Почему нам кажется, что за нами наблюдают

бинокль, слежка, наблюдение / Фото: https://pixabay.com/ru

Западные ученые объяснили, почему люди способны чувствовать на себе чужой взгляд. Феномен происходит благодаря сложной нейронной сети в мозге.

Ученые считают

Явление получило название «система обнаружения взгляда». Ученые объясняют, что у человека сильно открыта склера — белая часть глаза, которая окружает зрачок. Она может распознавать направление взглядов окружающих. Эта способность есть у многих млекопитающих, но у людей она работает точнее. Наш мозг вызывает чувство «чужого взгляда». Но стоит человеку хоть на несколько секунд отвести взгляд в сторону, у объекта его наблюдения сразу пропадает ощущение, что на него смотрят.

Все взаимосвязаны

У экстрасенсов есть свое объяснение этому феномену. По словам Ники Рамазановой, известного эзотерика, каждый из нас может передавать определенные энергетические импульсы другим людям.

— Если человек нас заинтересовал, мы начинаем думать о нем, прочитывать его, — рассказывает Рамазанова. — И объект получает импульс и непроизвольно смотрит туда, откуда он поступил. В о Вселенной каждый организм, который умеет дышать — человек, животное или растение, — связаны друг с другом жизненной энергией.

И мы способны передавать между собой сигналы так же, как электрический ток передается по проводам.

Эзотерик отмечает, что похожий принцип действует с желаниями. Если мы хотим, чтобы мечта сбылась, стоит только сформулировать ее, прорисовать картинку в голове и отправить импульс во Вселенную.

Развивайте силу мысли

Подать импульс другому человеку может каждый. Вот только не всякий сумеет его полностью почувствовать на себе.

— Есть люди, которые тонко воспринимают импульсы, а есть другие — непробиваемые. Они даже не обратят никакого внимание на силу вашей мысли, — отмечает Рамазанова.

Эзотерик утверждает, что любой человек может постараться развить в себе умение передавать сильные импульсы на расстоянии. Есть множество разных книг, где описаны техники по изучению мыслеформ. Если каждый день тренироваться, то со временем можно увидеть результат.

Оставили след

Бывает, что человек чувствует на себе чужой взгляд, даже если на него никто не смотрит. Объяснить это можно так: на нем остался энергетический след от прошлых взглядов.

— Ощущение схоже с тем, когда вы вспоминаете, выключили ли вы утюг перед выходом из дома. Особенно часто такое возникает у мнительных людей, — добавила Ника Рамазанова.

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО СПАСАЕТ

Именно внутренний голос дает подсказки в нужный момент. В истории есть много примеров, когда известных людей спасало «шестое чувство». Например, однажды британский премьер-министр Уинстон Черчилль сел в машину не с той стороны, с которой садился раньше.Именно в этот день на политика совершили покушение, пытаясь взорвать автомобиль.

Позже Черчилль вспоминал, будто кто-то невидимый сказал ему сесть на другое сиденье. Изобретатель Никола Тесла тоже всегда доверял своему внутреннему предчувствию. Именно он отговорил своего спонсора Джона Пирпонта Моргана плыть на «Титанике». Морган, доверявший интуиции Теслы, сдал билеты и остался жив.

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