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Эксперт перечислил признаки слежки через веб-камеру
Фото: pixabay.com

Эксперт перечислил признаки слежки через веб-камеру

Татьяна Плотникова

Технологии

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, по каким признакам можно определить, что за человеком ведут слежку через веб-камеру компьютера или другого устройства.

По словам эксперта, следует насторожиться, если гаджет зависает исключительно в те моменты, когда есть подключение к интернету либо сразу после включения.

Подозрения должно также вызвать появление неизвестных программ, которые замедляют работу устройства — они могут активировать камеру без ведома владельца гаджета.

Чтобы не оказаться в неприятной ситуации из-за слежки, специалист советует не делать перед веб-камерой компьютера то, что может вам навредить при попадании такой записи к посторонним людям.

Кроме того, рекомендуется регулярно обновлять антивирусные программы, а также использовать более защищенную веб-камеру — например, с закрывающимся объективом, рассказал Щельцин агентству «Прайм».

Ранее эксперт рассказал, как отличить прослушку телефона от обыкновенного сбоя.

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