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Эксперт рассказал, как отличить прослушку телефона от обыкновенного сбоя
Фото: freepik.com

Эксперт рассказал, как отличить прослушку телефона от обыкновенного сбоя

Ростислав Зубков

Технологии

В эпоху гаджетов человечество стало особенно трепетно относиться к личной безопасности. Интернет кишит разномастными теориями заговоров, а одна из самых популярных конспирологических теорий — тотальная слежка всех за всеми. Все чаще специалисты призывают обратить внимание на странное поведение вашего мобильного телефона — это может говорить о его прослушке недоброжелателями.

«Вечерняя Москва» выяснила, насколько справедливы опасения людей по поводу угрозы прослушки и кому это выгодно.

По словам эксперта в области информационной безопасности Александра Власова, истерия на эту тему появляется в мире чуть ли не каждые три года. Однако сильно волноваться об этой проблеме не стоит, поскольку по-настоящему качественная прослушка — это дорого.

— В 99 процентах случаев любому человеку не стоит ее опасаться. Это достаточно дорогая вещь. Ни у государства, ни у частного бизнеса нет столько ресурсов, чтобы следить за всеми. Да и зачем? — задается вопросом собеседник агентства.

Если же кто-то решит прослушать ваш телефон и подойдет к этому профессионально, то «вы никогда этого не заметите», уверяет Власов. Телефон не подаст никаких сомнительных признаков того, что мошенники получили к нему доступ, пояснил он.

Эксперт также уточнил, что сбои в работе гаджета происходят обычно по двум причинам: либо «его давно не чистили» (от лишних фотографий и иных файлов), либо в него проникли вирусы вместе с вредоносным ПО.

Ранее эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Курамин рассказал о телефонах, которые невозможно прослушать.

Читайте также: Эксперты рассказали, насколько опасен утюг с прослушкой для простых россиян

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