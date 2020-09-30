Эксперты рассказали, насколько опасен утюг с прослушкой для простых россиян

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В Минпромторге сообщили об обнаружении иностранных утюгов со встроенной прослушкой. Звучит неприятно, но если на самом деле за вами захотят проследить, есть способы сделать это быстрее и проще — об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов.

Идея подслушивающих бытовых приборов или любых других предметов, часто использующихся человеком, не нова. При желании прослушивающее устройство можно запихнуть и в утюг, и в кофеварку, и в ручку, считает владелец Агентства безопасности бизнеса Андрей Говоров.

— Кому может понадобиться такое устройство? Вариантов масса: прослушка была актуальна всегда и для контрагентов, и в других деловых отношениях, и даже в семейных. Засунуть ее можно практически куда угодно. Главное, чтобы устройство находилось рядом с источником звука, разговора — дабы не было сильных помех качеству. Сделать все это не так трудно, — объясняет он.

Несмотря на то что технически создать утюг с прослушкой именно для задач шпионажа несложно, Владимир Ульянов уверен, что на самом деле таких целей производители не преследовали:

— Нам нужно принять существование таких устройств. Но не с обывательской точки зрения вроде шпионского утюга, который, конечно же, разведывает информацию в пользу американских спецслужб — такие штампы лишь искажают реальную картину. В реальности точно такие же устройства сегодня есть практически в любой умной бытовой технике, именно такие инструменты как раз и обеспечивают ее «умность» — благодаря этому мы можем отдавать голосовые команды, чтобы включить или выключить технику, поменять режим.

Кстати, нередко умная бытовая техника не только собирает, но и передает полученную информацию разработчикам. Но нужно это не для того, чтобы выведать все ваши семейные секреты, а с целью повышения качества работы сервиса.

— Современные инструменты довольно новы и инновационны, не всегда достаточно отработаны. Так что разработчикам очень нужна собранная устройствами информация, чтобы, например, улучшать распознавание голосовых команд, вовремя фиксировать ошибки. Словом, существование подобных устройств вполне нормально. Если посмотреть чуть шире, то слушает нас не только бытовая техника, — отмечает эксперт, — но и смартфоны. Причем постоянно, очень внимательно. И занимается этим сразу куча программ. Это уже нужно для того, чтобы лучше подстроиться под профиль пользователя и с большей выгодой монетизировать предлагаемые товары и услуги.

Конечно, все это не говорит о том, что «шпионских утюгов» не существует в принципе. Они есть, просто сегодня есть куда более простые способы получения нужной информации.

— Сейчас просто нет смысла со всем этим заморачиваться, когда у каждого из нас и так в кармане, по сути, прослушивающее устройство, — констатирует Ульянов. — Куда проще установить шпионскую программу на смартфон, и пусть она сама следит за вашим супругом или соседом. В бизнесе чаще всего не нужно даже это. Там гораздо выгоднее кого-то подкупить или внедрить своего человека в компанию конкурента. Тогда он будет не просто подслушивать разговоры у кулера, но и сможет сливать внутренние документы, базы данных. И именно эта угроза является самой серьезной в вопросах безопасности.

Эксперт заключил, что «утюг с прослушкой» — только звучит страшно, на деле же эксперты по безопасности отмечают, что это всего лишь предмет умной бытовой техники. Для настоящего шпионажа существуют более простые и действенные инструменты.

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