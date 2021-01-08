ФБР объявило награду за сведения о причастных к размещению взрывчатки в Вашингтоне

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Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов опубликовало объявление, в котором пообещало выплатить до 50 тысяч долларов за информацию о злоумышленниках, установивших взрывные устройства в центре Вашингтона во время беспорядков 6 января.

Так, деньги может получить гражданин, который поможет определить местонахождение преступника или провести его задержание. Также ФБР опубликовало снимок подозреваемого. На фото изображен мужчина в серой толстовке, на его лице — маска. Объявление опубликовали в Twitter-аккаунте ФБР.

Ранее сообщалось, что в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в Капитолии. По словам главы полиции Капитолия Стивена Сунда, взрывчатка могла нанести большой вред общественной безопасности.

#FBIWFO is seeking the public's assistance in identifying those who made unlawful entry into U.S. Capitol Building on Jan. 6. If you witnessed unlawful violent actions contact the #FBI at 1-800-CALL-FBI or submit photos/videos at https://t.co/NNj84wkNJP. https://t.co/KSUpFHyZZG pic.twitter.com/qS6cW0DX32 — FBI Washington Field (@FBIWFO) January 8, 2021

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и окружили зал сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание конгресса.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. Также известно, что в результате протестов пострадали более 50 человек. Кроме того, полиция Капитолия подтвердила смерть сотрудника, пострадавшего во время протестов.

Аккаунты действующего президента Америки Дональда Трампа в Twitter и Instagram были временно заморожены из-за его публикаций. В ночь на 8 января он вновь смог разместить сообщение в Twitter после многочасовой блокировки за нарушение правил — Трамп осудил насилие в Капитолии и заявил, что сосредоточится на передаче власти Байдену 20 января.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердил избрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки 7 января.

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