Полиция Капитолия подтвердила смерть сотрудника, пострадавшего во время протестов

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Полиция Капитолия США подтвердила смерть своего сотрудника, который пострадал во время беспорядков в центре Вашингтона.

Ранее о смерти офицера сообщил телеканал CNN, однако после этого полицейские опровергли эту информацию.

Затем полиция опубликовала сообщение о смерти сотрудника.

— Приблизительно в 21:30 7 января (05:30 по московскому времени 8 января) сотрудник полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник ушел из жизни в результате ранений, полученных во время несения службы, — говорится в сообщении.

В заявлении полиции уточняется, что офицер участвовал в подавлении беспорядков 6 января и получил смертельные ранения, передает РИА Новости.

Это вторая жертва протестов — ранее стало известно о смерти ветерана ВВС США Эшли Бэббитт. Известно, что еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и окружили зал сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. Также известно, что в результате протестов пострадали более 50 человек.

Аккаунты действующего президента Америки Дональда Трампа в Twitter и Instagram были временно заморожены из-за его публикаций.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердил избрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки 7 января.

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