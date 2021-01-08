Полиция Капитолия опровергла сообщения о смерти пострадавшего сотрудника

Фото: CNN

Полиция Капитолия опровергла информацию о том, что один из пострадавших во время протестов в центре Вашингтона сотрудников скончался. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

— Сообщения СМИ относительно смерти сотрудника полиции Капитолия неверны. Хотя несколько сотрудников были ранены и госпитализированы вчера, ни один сотрудник полиции Капитолия не умер, — передает сообщение ведомства ТАСС.

Сообщения о смерти полицейского транслировал телеканал CNN. Журналист в эфире со ссылкой на слова трех источников сообщил, что полицейский скончался от полученных во время беспорядков травм.

Кроме того, агентство Associated Press распространило информацию о том, что начальник полиции Капитолия Стивен Санд подал в отставку из-за того, что сторонники действующего президента Америки Дональда Трампа смогли ворваться в здание конгресса США 6 января.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и окружили зал сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. Также известно, что в результате протестов пострадали более 50 человек.

Аккаунты действующего президента Америки Дональда Трампа в Twitter и Instagram были временно заморожены из-за его публикаций.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердил избрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки 7 января.

Читайте также: Байден заявил, что события в Вашингтоне являются следствием нападок Трампа на демократию