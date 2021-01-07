Байден заявил, что события в Вашингтоне являются следствием нападок Трампа на демократию

Фото: instagram.com/JoeBiden

Избранный президент США Джо Байден назвал события, развернувшиеся около Капитолия, хаосом, который стал следствием нападок главы США Дональда Трампа на демократию. Об этом он сообщил в четверг, 7 января.

— Это были не беспорядки, не протест, это был хаос. Я не могу называть их участников протестующими, это чернь, повстанцы, внутренние террористы, — цитирует Байдена РИА Новости.

Также он отметил, что это был результат нападок президента Трампа на свободную прессу, разведслужбы и военных.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. Также известно, что в результате протестов пострадали более 50 человек.

Аккаунты действующего президента Америки Дональда Трампа в Twitter и Instagram были заблокированы из-за его публикаций.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердил избрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки 7 января.

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