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ГИБДД назвала самые популярные марки машин среди женщин в Москве
Фото: pixabay.com

ГИБДД назвала самые популярные марки машин среди женщин в Москве

Ростислав Зубков

Транспорт

Иномарки черного и белого цвета оказались фаворитами у столичных автоледи. К такому выводу пришли в управлении ГИБДД Москвы.

Ведомство провело экспресс-анализ предпочтений среди женщин, владеющих личным транспортом. В Госавтоинспекции выясняли, как вкусы женщин менялись с 2015 по 2020 год.

— Топ самых популярных марок легковых автомобилей среди женского пола распределился следующим образом: Kia, Hyundai, Nissan, Mercedes, Volkswagen, — указано в релизе ГИБДД.

Уточняется, что цветовая гамма машин, которые водят представительницы прекрасного пола в Москве, в большинстве случаев состоит из черного и белого цветов. Далее следует серый, синий и красный цвет.

Столичное управление Госавтоинспекции поздравило женщин с 8 Марта и пожелало им хорошего настроения и безопасной дороги. Ведомство также призвало мужчин внимательно относиться ко всем встретившимся на дороге женщинам и проявлять к ним вежливость.

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ГИБДДмашиныженщины
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