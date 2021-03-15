СК устанавливает обстоятельства смерти девочки со следами укусов на западе Москвы

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Следствие устанавливает обстоятельства смерти 13-летней девочки, тело которой было обнаружено возле одного из жилых домов на территории западного округа Москвы. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Уточняется, что на теле школьницы найдены телесные повреждения, характерные при падении с высоты, а также след от укуса собаки. По предварительным данным, девочка находилась в квартире одна. СК возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они допрашивают соседей, очевидцев и родственников погибшей, а также изучают записи с камер видеонаблюдения.

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