Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СК устанавливает обстоятельства смерти девочки со следами укусов на западе Москвы
Фото: moscow-live

СК устанавливает обстоятельства смерти девочки со следами укусов на западе Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия

Следствие устанавливает обстоятельства смерти 13-летней девочки, тело которой было обнаружено возле одного из жилых домов на территории западного округа Москвы. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Уточняется, что на теле школьницы найдены телесные повреждения, характерные при падении с высоты, а также след от укуса собаки. По предварительным данным, девочка находилась в квартире одна. СК возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они допрашивают соседей, очевидцев и родственников погибшей, а также изучают записи с камер видеонаблюдения.

Читайте также: Столичный психолог заявила в полицию на клиента, который признался в изнасиловании

уголовное делопредварительное следствиетруп
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время, когда вредители выходят из зимней спячки

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Когда меньшинство диктует свою волю

Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте