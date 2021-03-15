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Столичный психолог заявила в полицию на клиента, который признался в изнасиловании
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Столичный психолог заявила в полицию на клиента, который признался в изнасиловании

Анастасия Колоскова

Происшествия

Жительница столицы, работающая психологом, рассказала полицейским о своем клиенте, который признался в домогательстве к ребенку. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам психолога, мужчина позвонил ей на рабочий телефон 12 марта. Он признался, что совершил действия сексуального характера в отношении восьмилетней девочки. Причем, по его словам, в развратных действиях принимал участие еще один взрослый. Мужчина уточнил у психолога, можно ли считать нормой подобное поведение.

Полицейским удалось выяснить, что номер звонившего принадлежит 33-летнему жителю Тольятти. Правоохранители проводят проверку по данному факту.

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