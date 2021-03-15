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Школьник стал жертвой грабителя в подъезде дома на юго-востоке Москвы
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Школьник стал жертвой грабителя в подъезде дома на юго-востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Волочаевская улица Карта всех событий

Школьник стал жертвой «подъездного» грабителя на юге-востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО Москвы.

В полицию обратилась мать школьника. Она рассказала, что в подъезде их дома на Волочаевской улице неизвестный отобрал мобильный телефон у ее 11-летнего сына и скрылся.

Оперативники задержали 27-летнего москвича, подозреваемого в преступлении. Как отмечается в сообщении, при нем обнаружили похищенный гаджет.

Правоохранители возбудили дело по статье «Грабеж». Предполагаемого преступника отпустили под подписку о невыезде.

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