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Москвичка лишилась норковой шубы в баре в центре столицы
Фото: nekrasovka.mos.ru

Москвичка лишилась норковой шубы в баре в центре столицы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, улица Петровка, 15с1 Карта всех событий

Ночной поход в баре закончился для 23-летней жительницы столицы крупной потерей. Неизвестный украл ее норковую шубу, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Пропажу девушка обнаружила около пяти утра в воскресенье, когда собиралась покинуть заведение, расположенное на улице Петровка, дом 15, строение 1. На вешалке при входе в бар не оказалось ее шубы, которую она там оставляла. Москвичка обратилась с заявлением в полицию.

Уточняется, что стоимость норковой шубы оценивается в 100 тысяч рублей. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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