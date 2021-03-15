Туфли за 80 тысяч рублей украли у москвича в караоке-баре

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Россия, Москва, Бакунинская улица, 32/36к1 Карта всех событий

Житель столицы, который коротал ночь на воскресенье в караоке-баре, лишился туфель стоимостью 80 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Двадцатилетний москвич обратился с заявлением в полицию. Он рассказал, что неизвестный похитил у него туфли от известного бренда, когда он находится в караоке-баре, расположенном по адресу: улица Бакунинская, дом 32/36, корпус 1.

Материальный ущерб пострадавшего составил 80 000 рублей. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

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