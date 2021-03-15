Посетитель кафе получил кружкой по голове в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Новый Арбат Карта всех событий

Вызовом скорой помощи закончился конфликт между посетителями в кафе на Новом Арбате. Один из участников ссоры получил от оппонента кружкой по голове. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что пострадавший не был знаком со своим обидчиком. Мужчину с колото-резаной раной доставили в медицинское учреждение, где ему оказали первую помощь и отпустили.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

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