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Девять подростков отравились на турбазе в Подмосковье
Фото: «Вечерняя Москва»

Девять подростков отравились на турбазе в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Происшествия

Девять несовершеннолетних отравились на турбазе в Подмосковном поселке Кратово Раменского городского округа. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Московской области в понедельник, 15 марта.

Из-за плохого самочувствия в медучреждение обратились девять подростков, возраст которых составляет от 14 до 16 лет. Раменская прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

— По результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе действиям организации, оказывающей услуги питания, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы неизвестные избили мужчину в ходе дорожного конфликта. Пострадавшего госпитализировали с переломом ребер.

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