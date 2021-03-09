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Москвичка перевела мошенникам из соцсетей 75 тысяч рублей
Фото: Pexels

Москвичка перевела мошенникам из соцсетей 75 тысяч рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия

Жительница столицы поплатилась за свою доверчивость и потеряла 75 тысяч рублей. Такую сумму она перевела мошенникам, написавшим ей от имени ее знакомой, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве.

В отдел полиции столичного района Печатники обратилась 32-летняя местная жительница. Она рассказала, что в социальной сети получила сообщение якобы от знакомой ее родственницы. В нем говорилось, что ее племянница пострадала в ДТП и ей срочно требуется операция, на которую необходимы 75 000 рублей.

Москвичка, ничуть не сомневаясь, перевела требуемую сумму через мобильное приложение. Впоследствии оказалось, что сообщение с просьбой о помощи никто из знакомых женщины не отправлял.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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