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Юрист объяснил, как распознать работодателя-мошенника
Фото: pixabay.com

Юрист объяснил, как распознать работодателя-мошенника

Елена Фролова

Общество

Юрист Владимир Атапин подготовил для россиян советы о том, как добиться выплаты удержанной незаконным образом заработной платы. Он рассказал, что с работодателем-мошенником необходимо проводить общение только по закону. Иначе подчиненный может стать виновным.

Как сообщает «Царьград», бывают случаи, когда при трудоустройстве в небольшую компанию или к частному предпринимателю с работником не заключается трудовой договор в письменном виде. При этом спустя некоторое время, когда нанятый человек уже выполнил определенный объем работы, ему сообщают о якобы не пройденном предварительном испытании и о том, что в его услугах больше не нуждаются.

Для того чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, необходимо требовать от работодателя в установленном законом порядке заключить трудовой договор. Помимо этого, юрист советует поискать в открытых источниках информацию об организации, в которую человек нанимается.

Если же работник все-таки попал в подобную ситуацию, эксперт предложил для начала выяснить, является работодатель мошенником или недобросовестным бизнесменом. Основным признаком является факт оплаты или неоплаты отработанного работником времени. Если сотрудник был уволен, но при этом ему оплатили оговоренную сумму за фактически отработанное время, то это незначительное нарушение требований статьи 67 Трудового кодекса РФ.

В случае же, если работник уволен без оплаты фактически отработанного времени, это можно расценивать как мошенничество. Для того чтобы доказать, что работодатель совершил преступление, нужно найти подтверждение, что уже на стадии приема на работу он вводил сотрудника в заблуждение, обещая выплатить зарплату.

Способы доказывания могут быть разными. В их числе могут быть показания других работников, которые также были обмануты. Кроме того, в случаях, когда есть основания полагать, что начальник — аферист, нужно обращаться в прокуратуру или в полицию. При этом нужно правильно действовать и самому обманутому работнику. Например, записать контакты коллег, а также сохранить доказательства процесса и результата своей деятельности (переписка по электронной почте, фотографии, видеозаписи и многое другое).

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