Адвокат дал советы, как поступать при угрозе увольнения

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Часто работники компаний сталкиваются с тем, что работодатели угрожают им увольнением. О том, как не дать себя в обиду, рассказал адвокат Владимир Атапин. Об этом сообщил «Царьград».

— Если вы осознаете, что работодатель принуждает к увольнению, не паникуйте и не дайте спровоцировать вас на необдуманные поступки, — подчеркнул эксперт.

Прежде чем подписывать заявление «по собственному желанию», адвокат советует тем, кто столкнулся с такой ситуацией, сначала все обдумать в спокойной обстановке, потому что восстановиться после этого на работе будет очень сложно.

В первую очередь, по его словам, нужно собрать максимальное количество доказательств нарушений со стороны работодателя.

— Не нужно сохранять конфликт с начальством в тайне, напротив, открыто и прямо сообщайте ответственным представителям работодателя, что понимаете их намерение вынудить вас уволиться, — рассказал Владимир Атапин.

Помимо этого, он советует не только действовать со стороны защиты, но и предпринимать активные действия. Например, можно писать докладную на имя руководителя или открыто включать диктофон при разговоре с представителями работодателя.

По мнению эксперта, если работника привлекли к незначительной дисциплинарной ответственности, он имеет право на обжалование данного взыскания в суде. Также следует быть внимательным, потому что Трудовым кодексом установлены короткие сроки на обращение в суд за защитой нарушенного трудового права.

Заключительный совет эксперта заключается в том, что нужно не соглашаться на «золотой парашют». Это необычный способ увольнения упрямого работника, которого никак не получается вынудить уволиться.

— Такому сотруднику могут предложить уволиться по соглашению сторон, пообещав «золотой парашют», то есть слишком высокую компенсацию за увольнение по соглашению, — объяснил адвокат.

Однако на практике часто бывает так, что после заключения подобного соглашения и увольнения работника ему ничего не выплачивают. Когда же он обращается в суд, работодатель заявляет, что в компании существует определенная процедура одобрения документов о суммах компенсаций при расторжении трудового договора по соглашению сторон, и так как данная процедура была нарушена, то выплаты произведены не будут.

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