Уравнение силы. Почему возраст становится препятствием при приеме на работу

Администратор столичного центра занятости «Моя карьера» Валентина Бурых помогает в онлайн-режиме устраиваться на работу москвичам старшего возраста, находящимся на самоизоляции / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В столице стартовал первый в этом году очный марафон «Хочу работать», организованный центром «Моя карьера». В течение марта здесь проходят самые разные тренинги, на которых можно получить максимально полную информацию об успешном трудоустройстве. Между тем одна из самых сложных проблем при устройстве на работу, по мнению экспертов, связана с возрастной дискриминацией, решить которую без участия работодателей вряд ли удастся.

Должность со стабильным заработком, комфортными условиями труда, да чтобы еще пришлась по душе — традиционный запрос большинства соискателей, по данным российских рекрутинговых агентств. Среднестатистическому работодателю требуется сотрудник, обладающий профессиональными навыками и опытом, готовый денно и нощно вносить вклад в развитие общего дела и не требующий при этом заоблачной зарплаты. Вроде все просто. Однако выбрать друг друга потенциальному начальнику и подчиненному часто мешают нюансы, создающие обоюдную неудовлетворенность обеих сторон. По статистике, проблемы с трудоустройством сегодня испытывает 71 процент граждан нашей страны.

Нас выбирают, мы выбираем

Конечно, обидно, когда ожидания не совпадают с реальностью. А российский рынок труда сегодня, похоже, остро переживает именно это.

— Пандемия, несомненно, создала определенную напряженность в сфере трудоустройства, — комментирует социолог Алексей Егоров. — Экономические проблемы заставляют сегодня многих руководителей предприятий пересматривать кадровый состав, что, естественно, провоцирует у работников страх потерять работу. А кто-то, наоборот, по тем же материальным причинам, вынужден искать новое место работы, с более выгодными условиями. И тогда уже работодателю приходится лихорадочно искать адекватную замену. А заодно серьезно пересматривать свои требования к соискателям. С одной стороны, пандемия подтолкнула развитие инновационных технологий, а значит, спросом должны пользоваться в первую очередь те, кто способен их быстро осваивать. По идее, это молодые специалисты. Но их трудоустройство сегодня притормаживает, как ни парадоксально, из-за отсутствия опыта. С другой стороны, на рынке труда довольно быстро увеличивается средний возраст соискателя. Причина тому и поэтапное повышение пенсионного возраста, и объективные демографические факторы: в стране становится больше людей пожилого возраста, проявляющих к тому же экономическую активность. Нравится это работодателю или нет, с этим тоже придется считаться.

Результаты огромного количества социологических опросов на тему трудоустройства, проведенных самыми разными аналитическими центрами за последний год, наглядно подтверждают плачевную картину несоответствий спроса и предложений. Так, по данным портала HeadHunter, более 80 процентов работодателей в своей кадровой практике практикуют возрастную дискриминацию. При этом, отвечая на вопрос Фонда общественного мнения, может ли возраст являться препятствием для успешной работы, 53 респондента категорически ответили «нет». Однако 55 процентов опрошенных сообщили, что им не понаслышке известно о ситуациях, когда в приеме на работу отказали по причине преклонного возраста. А 29 процентов россиян знают случаи увольнений или отказа в трудоустройстве из-за того, что соискатель, наоборот, слишком молод.

Парадокс в том, что работодатели в свою очередь заявляют о проблемах в подборе персонала. Так, согласно результатам исследования российского рынка труда, проведенного рекрутинговой компанией Hays, 63 процента руководителей компаний предвидят в наступившем году сложности при найме необходимых профессионалов. 40 процентов работодателей ожидают, что им придется столкнуться с нехваткой квалифицированных кадров, а 31 процент готовится к тому, что кандидаты будут предъявлять завышенные требования к зарплате.

— Кадровый голод работодатели часто создают себе сами, — уверен эксперт по найму персонала Антон Горячев. — Не секрет, что устроиться на работу сегодня легче всего людям в возрасте от 30 до 45 лет. Тридцатилетие у нас считается эпохой расцвета карьеры, такие сотрудники наиболее привлекательны руководству: опыт уже есть, амбиции на месте, да и до пенсии им далеко. А соискатели моложе или лет на десять старше нередко сталкиваются с так называемой возрастной дискриминацией. Получается, максимально трудоспособный период идеального работника всего 15 лет. Неудивительно, что при таком раскладе работодатели жалуются на дефицит персонала.

Точка отсечения

Неуверенность в своем трудоустройстве, по данным международного исследования консалтинговой компании Edelman, сегодня испытывают около 80 процентов россиян. А каждый второй респондент заявил, что боится потерять работу.

— Страх «выпасть из обоймы» неизбежно затрагивает и тех, кто находится на пике трудовой активности, — говорит психолог Илья Суровцев. — Им, к слову, в большей степени свойственен трудоголизм, приводящий к физическим и эмоциональным перегрузкам. Едва избавившись от проблем найти работу из-за молодости и неопытности, люди среднего возраста начинают работать на износ, понимая, что должны за сравнительно короткий период жизни сделать карьеру, обеспечить себе и своим подрастающим детям материальную стабильность. И с каждым годом нарастает беспокойство: еще пара-тройка лет, и ты можешь оказаться за бортом. Это заставляет жить в постоянном стрессе. Боязнь потерять работу — очень негативный психологический фактор, который, сказывается буквально на всем: отношениях в семье, внимании к детям, здоровье. В испуге что-то не успеть человек середину жизни «пролетает» на одном дыхании. И вот ты уже на пороге злосчастной точки отсечения.

Кто и когда впервые употребил этот циничный термин, сейчас, наверное, уже не важно. А суть его в том, что, достигнув определенного возраста, человек перестает котироваться на рынке труда в качестве привлекательного кандидата на ту или иную должность.

— В конце девяностых годов возрастная дискриминация в объявлениях о вакансиях в российских компаниях особенно зашкаливала, — рассказывает социолог Алексей Егоров. — Тогда на работу чаще всего приглашались сотрудники не старше 25–30 лет. Но в 2013 году в закон о занятости был внесен запрет на отказ в трудоустройстве по возрастному признаку. Потом Россия присоединилась к конвенции Международной организации труда, запрещающей устанавливать возрастной ценз при приеме на работу. Увы, как показала практика, это мало что изменило. Людям после 40 лет, попавшим под сокращение, устроиться на аналогичную позицию сегодня крайне сложно. Действующие сотрудники зрелого возраста это очень хорошо понимают и поэтому всеми силами держатся за свое рабочее место.

По результатам исследования, проведенного аналитиками Академии труда и социальных отношений, 51 процент мужчин от 55 лет и женщин от 50 лет подвергаются дискриминации при приеме на работу. А шансы быть приглашенным на собеседование у соискателей старше 40 лет, по оценке аналитиков, сегодня в 2,5 раза ниже, чем у их тридцатилетних конкурентов.

— Я больше полугода рассылала свое резюме в различные компании, — рассказывает 46-летняя Татьяна Торопова. — И все никак не могла понять, почему меня, экономиста с большим опытом работы в разных компаниях, даже не приглашают на собеседование. Потом догадалась: дело в возрасте! Пришлось схитрить, снизила его на десять лет, благо выгляжу я неплохо. И что вы думаете? Приглашения посыпались, как из рога изобилия. С блеском пройдя одно собеседование, я получила известие о приеме на очень престижную должность. Но когда «раскололась», что омолодила себя в анкете соискателя, в ответ услышала: «До свидания». А в другой фирме, в которой сейчас успешно работаю, руководитель пожал плечами и сказал, что мой возраст лишь подтверждает наличие у меня необходимого опыта работы.

Современный стандарт

Почему отечественные работодатели не жалуют соискателей зрелого возраста, вопрос интересный. И не все здесь так просто, как кажется. По одной, самой очевидной, версии, здесь продолжает главенствовать стереотип, что у людей после 45 лет исчезает мотивация к карьерному росту, а значит, нет мотивации и к труду, то есть таким работникам в большинстве своем наплевать на результат их деятельности, они инертны и не способны учиться новому. Кроме того, по мнению специалистов, большинство людей старшего возраста теряют шансы сохранить свое рабочее место из-за попыток привнести привычный подход к труду в новые условия. Бегать по магазинам в рабочее время или решать личные проблемы за счет служебных связей, например. «Пришел работать — вкалывай!» — девиз стабильных современных компаний.

— Я смотрю, как моя дочь у себя на фирме пашет, и в ужас прихожу, — моя соседка Тамара Сергеевна, вышедшая недавно на пенсию, дома скучает, но вновь выходить на работу не спешит. — На обед — полчаса, жесткие сроки, контроль начальства постоянный. У нас в НИИ как было: приходишь на работу часа на два-три позже положенного, чайку попил, чуток поработал, вот уже и обедать пора. После обеда — покурили, поболтали, вот уже и домой пора.

Конечно, современный ритм жизни и стандарт требований принять за обязательные «правила игры» на рынке труда готовы не все. Еще одной ошибкой, которую допускают многие соискатели предпенсионного возраста, эксперт по найму персонала Антон Горячев считает отношение к внешнему виду.

— Судите сами, кого быстрее примут на должность руководителя отдела в крупной, например, туристической фирме: тетеньку со старомодным пучком на голове или стильно постриженную и причесанную даму? — говорит он. — Даже если первая на два-три года моложе, предпочтение при прочих равных будет отдано второй кандидатуре, поскольку внешний вид сотрудника должен соответствовать занимаемой должности.

Наверняка подобные претензии к «старой гвардии» работников не беспочвенны. Но, глядя на современных пенсионеров столицы, право, с трудом верится в их «старообразность». Многие из них в плане внешнего вида и отношения к труду молодым сто очков вперед дадут. Но проблемы при трудоустройстве они все равно испытывают.

— А тут как раз скрывается еще одна причина нежелания принимать на работу людей зрелых, пожилых, — считает социолог Алексей Егоров. — Проблема дискриминации нередко касается, как ни странно, именно их житейского опыта. Люди старшего поколения, как говорится, «ушлые», свои права хорошо знают. Ни для кого не секрет, что молодые куда охотнее соглашаются на отсутствие трудовых договоров, на «черную зарплату». Кроме того, принимая на работу юношу или девушку, пусть и без особого опыта работы, работодатель, снижает для себя риски оплаты больничных. Однако далеко не все руководители предприятий придерживаются этой позиции. «Нахлебавшись» дилетантизма молодого поколения, многие приходят к выводу, что зрелые и опытные работники все-таки приносят больше пользы, нежели выпускники вузов, по сути мало что умеющие. И в этом случае возрастную дискриминацию начинает испытывать молодежь. «Молодой — значит, неопытный». С такой мотивацией отказа при попытке устроиться на работу сталкиваются сегодня многие молодые специалисты.

Баланс и балласт

В Москве каждый седьмой пенсионер продолжает работать вплоть до 70 лет, а каждый четвертый житель столицы трудится до 65 лет. Причем мегаполис входит в первую тройку лучших регионов страны по условиям трудоустройства пенсионеров. Помогает город решать проблемы поиска работы и молодежи. В систему столичной сферы содействия трудоустройству входят специализированный центр занятости «Моя карьера», а также учебный центр «Профессионал». Сегодня в мегаполисе активно развивается сеть специализированных центров занятости, направленных на интересы соискателей самого разного возраста.

— Опыт столицы в оказании помощи в трудоустройстве, безусловно, успешный, — говорит эксперт по найму персонала Антон Горячев. — Это абсолютно новый, перспективный подход к решению проблемы безработицы в целом. Но было бы прекрасно, чтобы работодатели учитывали соотношение сил в своих коллективах. Нельзя забывать, что у сотрудников «со стажем» и молодых специалистов мотивация к труду все-таки разная, отличаются и их профессиональные возможности. Выстраивать взаимоотношения в коллективе между представителями разных поколений, на мой взгляд, одна из самых важных задач руководителей предприятий.

Грамотный баланс сил позволит исключить «балласт» и будет способствовать эффективному развитию предприятия. Молодые, работая в команде с опытными профессионалами, смогут получить так необходимые им навыки. А старшие перестанут волноваться потерять работу, получив статус наставников. И наоборот: освоить инновационные технологии отставшим от прогресса «старичкам» с помощью продвинутых «юнцов» будет куда проще.

— Это очень сложный вопрос, — продолжает эксперт. — Часто молодой руководитель пытается избавиться от «возрастных» сотрудников потому, что ему неловко ими управлять. Приказывать выполнить поручение, например, женщине, годящейся тебе в матери, психологически сложно. Начальник, в подчинении которого находится разновозрастная команда, сегодня должен обладать особыми навыками и компетенциями. Чтобы коллектив работал слаженно, нужно учитывать поколенческие особенности, разницу в ментальности представителей разных возрастных групп. К сожалению, не все это понимают. А зря. Для эффективной работы любого предприятия в равной степени полезны и молодые, и зрелые специалисты. Когда современный работодатель увидит в этом выгоду и решит «уравнение силы», то потребность «отсекать» претендентов по возрастному принципу отпадет, а значит, сойдет на нет и проблема возрастной дискриминации.

КАК У НИХ

Согласно исследованию Всемирной организации охраны труда, проведенному в 2020 году, 45 процентов работающего населения Западной Европы подвергаются или были подвергнуты дискриминации по какому-либо признаку. Наиболее частой причиной предвзятого отношения респондентами назван возраст. Более половины трудящихся среднего и старшего поколения сообщили в опросе, что им занижают заработную плату по сравнению с более молодыми коллегами, а 34 процента поделились историями, как им отказали в приеме на работу или сократили, мотивируя решение «отсутствием перспективы долгосрочного сотрудничества». Чаще с такой проблемой сталкивались представительницы прекрасного пола: с дискриминацией по возрастному признаку столкнулись три четверти опрошенных женщин и лишь треть мужчин.

КСТАТИ

В Москве действует программа переобучения и трудоустройства жителей старше 50 лет. Центр «Моя карьера» направляет участников программы «5.0» на курсы по следующим профессиям: бухучет, веб-программирование, няня, повар-кондитер, делопроизводство, массажист и другие.

Обучение проходит в центре «Профессионал» и нескольких московских вузах. Более 300 горожан предпенсионного возраста уже переобучились в Московском городском педагогическом университете (МПГУ). Ознакомиться с полной программой тренингов можно на сайте www.моякарьера.москва.

ПО ЗАКОНУ

По российскому законодательству, отказ в приеме на работу из-за возраста неправомерен, так как противоречит статье 3 Трудового кодекса РФ, и виновные могут быть привлечены к ответственности, вплоть до уголовной (статья 136 Уголовного кодекса РФ). Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, могут обратиться в трудовую инспекцию или подать иск в суд с требованием о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального ущерба.

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