Стало известно, какие ошибки чаще всего совершают участники рабочих видеочатов

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Несмотря на снятие ряда ковидных ограничений, многие офисные работники пока трудятся дома, поэтому совещания проводятся в приложениях для видеоконференций. Из-за расслабленной домашней обстановки некоторые забывают о своем внешнем виде. Основные ошибки, которые совершают работники во время видеоконференций, назвал исследовательский центр сайта SuperJob. Об этом сообщил телеканал «360».

Чаще всего сотрудники на удаленке допускают использование нецензурной лексики. Нередко это происходит, когда человек забывает выключить микрофон. На втором месте данного рейтинга оказалось отсутствие дресс-кода. Работник предстает в неопрятной одежде или с неподобающей обстановкой на заднем фоне.

Уточняется, что каждая десятая компания после перехода на удаленный режим работы ввела для своих специалистов дресс-код на время пресс-конференций. Дело в том, что спикеры часто представали в пижамах на важных переговорах. Ошибками также назвали скучное изложение информации и плохо подготовленную презентацию, а также неграмотную речь и путаницу в именах представителей руководства.

Чаще всего подобные оплошности совершали мужчины. Признают свою неправоту в данном аспекте больше всего лица до 34 лет.

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