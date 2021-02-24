Психолог объяснила, как бороться с «офисной» депрессией после удаленки

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Бороться с депрессивными состояниями после возвращения к офисной работе из-за длительного периода удаленки поможет планирование отпуска. Об этом рассказала представитель Московской службы психологической помощи населению Анна Пивненко.

По мнению специалиста, мысли об отпуске помогут снять напряжение и усталость, а также «выдохнуть» после трудностей с формированием новых и забытых привычек в связи с окончанием периода удаленной работы.

Она напомнила о сложностях адаптации, которые уже пережили россияне в начале пандемии в связи с изменением привычного образа жизни.

— Сейчас основные проблемы, с которыми обращаются на телефон, — переживания, связанные с соматическим здоровьем, зависимости, конфликты в семье, в паре, с родственниками, обиды и проблема одиночества, — цитирует Пивненко агентство городских новостей «Москва».

Ранее представитель Центра экстренной психологической помощи Анна Ермолаева рассказала, что адаптация к работе в офисе после продолжительного периода удаленки растянется на одну–две недели.

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