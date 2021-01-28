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Психолог рассказала, сколько времени займет адаптация к офису после удаленки
Кадр из сериала «Офис»

Психолог рассказала, сколько времени займет адаптация к офису после удаленки

Анастасия Колоскова

Общество

Адаптация к работе в офисе после продолжительного периода удаленки растянется на одну–две недели. Об этом рассказала представитель Центра экстренной психологической помощи Анна Ермолаева.

По ее словам, в течение этого периода человека могут преследовать страхи. Эксперт предупредила, что затянувшаяся адаптация может привести к депрессии.

Она порекомендовала придерживаться режима дня еще до выхода на работу.

— Как правило, первое, что страдает на удаленном графике работы, — это режим сна и отдыха. Человек привык позже ложиться, вставать в более комфортное для себя время. Важно начать подготовку именно с этого — чтобы не проснуться в понедельник с ужасом и усталостью, — цитирует Ермолаеву агентство городских новостей «Москва».

По словам психолога, следует также заранее позаботиться о восстановлении привычного уровня физической активности. Так, она посоветовала не перегружать себя делами в первый день в офисе, чтобы избежать стресса, и растянуть нагрузку во времени.

Адаптации помогут ставшие привычными за удаленку видеоконференции и электронные форматы коммуникации, уточнила Ермолаева.

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