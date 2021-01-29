Психолог объяснила, как настроиться на работу в офисе после удаленки

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Клинический психолог, нейропсихолог, детский и семейный консультант Александра Кондрахина рассказала, как перестроиться на работу в офисе после удаленки. Об этом сообщает ФАН.

Эксперт считает, что в первую очередь нужно понимать: психика перестраивается медленно. Она не может сделать это по щелчку пальцев. Для приобретения нового навыка здоровой психике необходим 21 день. Однако для большинства людей это число увеличивается в зависимости от индивидуальных особенностей и различных стрессовых ситуаций.

— Нервная и лимбическая системы, от которых зависит наше настроение, любят порядок, — подчеркнула Александра Кондрахина.

Поэтому для перестройки работы от «изоляционного» к «реальному» графику необходимо время. При этом нужно придерживаться определенных правил. Так, эксперт советует людям заранее приучать себя к режиму офисной работы. Например, просыпаться с помощью будильника раньше на 10–15 минут. За неделю нервная система сумеет вернуться к прежнему режиму.

Также можно «прогуляться» в выходной день до офиса. Таким образом человеку удастся оценить время, которое он будет тратить на дорогу, вспомнить маршрут или найти другой, более короткий путь. Помимо этого, можно составить список дел для первого очного рабочего дня. Важно учесть время на обеденный перерыв.

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