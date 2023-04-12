Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями

Шеф-повар Белькович перечислил нехитрые продукты, которыми можно покрасить яйца к Пасхе
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Подготовить пасхальные яйца к празднику без вреда для здоровья можно, используя лишь натуральные красители, причем не из магазина, а именно те, что есть дома у каждого. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил известный шеф-повар Александр Белькович.
По его словам, речь идет об обычных фруктах, овощах и ягодах. Для окрашивания яиц подойдут:
- свекла;
- черника;
- кожура от репчатого лука;
- молотый кофе;
- чай каркаде;
- куркума;
- сок шпината;
- морковь;
- корни марены;
- виноград.
— Все эти нехитрые продукты — идеальные красители, которые экономны и безопасны. Главное, чтобы емкость, в которой вы красите яйца, была небольшой, тогда цвет получится более насыщенным и краска быстрее возьмется, — подчеркнул Белькович.
Он также рассказал, как правильно красить яйца, используя эти натуральные продукты.
— Объясню на примере свеклы. Палитра может выйти очень разнообразная. Чтобы получить красивый темно-вишневый цвет или фуксию, нужно максимально мелко натереть свеклу на терке или измельчить в блендере. Тогда вы получите как можно больше сока, который как раз нужен для окрашивания. Затем измельченную смесь следует перелить в чистую воду, положить несколько щепоток лимонной кислоты и включить огонь. Когда цветная жидкость начнет кипеть, можно погружать туда яйца., — поделился шеф-повар.
Лимонная кислота немного разъедает скорлупу и краска лучше впитывается в продукт, поэтому добавлять ее нужно непременно, уточнил специалист.
При этом он отметил, что цвет яиц можно контролировать самому.
— Если вы хотите пастельные оттенки, например, бледно-розовый, то достаточно пятиминутной варки. А вот для получения глубоких оттенков придется подержать яйца не менее 30 минут в кипящей воде, — пояснил Белькович.
После варки яйца нужно вытереть насухо и натереть растительным маслом с помощью ватного диска. Когда масло впитается, яйца обретут привлекательный глянцевый блеск, заключил шеф-повар.