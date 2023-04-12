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Шеф-повар Белькович перечислил нехитрые продукты, которыми можно покрасить яйца к Пасхе

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями
Фото: Pexels

Подготовить пасхальные яйца к празднику без вреда для здоровья можно, используя лишь натуральные красители, причем не из магазина, а именно те, что есть дома у каждого. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил известный шеф-повар Александр Белькович.

По его словам, речь идет об обычных фруктах, овощах и ягодах. Для окрашивания яиц подойдут:

  • свекла;
  • черника;
  • кожура от репчатого лука;
  • молотый кофе;
  • чай каркаде;
  • куркума;
  • сок шпината;
  • морковь;
  • корни марены;
  • виноград.

— Все эти нехитрые продукты — идеальные красители, которые экономны и безопасны. Главное, чтобы емкость, в которой вы красите яйца, была небольшой, тогда цвет получится более насыщенным и краска быстрее возьмется, — подчеркнул Белькович.

Он также рассказал, как правильно красить яйца, используя эти натуральные продукты.

— Объясню на примере свеклы. Палитра может выйти очень разнообразная. Чтобы получить красивый темно-вишневый цвет или фуксию, нужно максимально мелко натереть свеклу на терке или измельчить в блендере. Тогда вы получите как можно больше сока, который как раз нужен для окрашивания. Затем измельченную смесь следует перелить в чистую воду, положить несколько щепоток лимонной кислоты и включить огонь. Когда цветная жидкость начнет кипеть, можно погружать туда яйца., — поделился шеф-повар.

Лимонная кислота немного разъедает скорлупу и краска лучше впитывается в продукт, поэтому добавлять ее нужно непременно, уточнил специалист.

При этом он отметил, что цвет яиц можно контролировать самому.

— Если вы хотите пастельные оттенки, например, бледно-розовый, то достаточно пятиминутной варки. А вот для получения глубоких оттенков придется подержать яйца не менее 30 минут в кипящей воде, — пояснил Белькович.

После варки яйца нужно вытереть насухо и натереть растительным маслом с помощью ватного диска. Когда масло впитается, яйца обретут привлекательный глянцевый блеск, заключил шеф-повар.

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